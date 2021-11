Bufera su Dazn dopo le indiscrezioni sulle possibile modifiche negli attuali abbonamenti, tifosi in rivolta

Tifosi in ansia per le possibili modifiche dell’abbonamento a Dazn. Stando a quanto riportato nelle ultime ore, infatti, l’emittente starebbe avviando le comunicazioni agli utenti per la sospensione, entro 30 giorni, della doppia utenza contemporanea a distanza.

A meno che non si sia nella stessa casa o ufficio e dunque non si usufruisca della stessa linea fissa, con le possibili nuove direttive, non si potrà più guardare lo stesso contenuto su due device differenti. Una notizia che ha fatto infuriare chi aveva già organizzato la visione di questa stagione calcistica tramite l’abbonamento condiviso.

