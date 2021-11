DAZN, cambiamenti importanti nei termini dell’abbonamento sottoscritto dagli utenti: la svolta entra in vigore da dicembre

Nelle ultimissime giornate, sembrano essersi ridotti i problemi di visione delle partite che avevano caratterizzato l’avvio di stagione con DAZN. Gli intoppi precedenti appaiono risolti.

Il tutto, per la felicità dei tifosi, che possono finalmente godersi le gare senza fastidiose interruzioni. Ma da DAZN è in arrivo una notizia destinata a rinfocolare le polemiche. A partire dal mese prossimo, infatti, ci sarà un cambiamento sostanziale nei termini dell’abbonamento degli utenti, che andrà di fatto a ‘dimezzare’ il servizio.

DAZN, cambia tutto: stop alla doppia utenza

Stando a quanto riportato dal ‘Sole 24 Ore’, infatti, l’emittente sta avviando le comunicazioni agli utenti per la sospensione, entro 30 giorni, della doppia utenza contemporanea a distanza. Vale a dire che, a meno che non si sia nella stessa casa o ufficio e dunque non si usufruisca della stessa linea fissa, non si potrà più guardare lo stesso contenuto su due device differenti. L’abolizione della concurrency avrebbe la finalità di abbattere i fenomeni di pirateria, sempre più frequenti, ma va anche nella direzione di provare ad aumentare gli abbonamenti, fermi a meno di due milioni per l’emittente streaming. DAZN, contattata dal quotidiano, non ha al momento commentato ulteriormente la notizia.