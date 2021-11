Bonucci e Chiellini nel mirino: “Conta più la Nazionale”

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, dopo aver saltato il match della Juventus, contro la Fiorentina, tornano a disposizione dell’Italia di Mancini e alcuni tifosi si arrabbiano

Sono passati due giorni dal match casalingo della Juventus, contro la Fiorentina. Un match tirato, che i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno conquistato grazie ad un gol nel recupero di Cuadrado.

In quella circostanza, il tecnico della Vecchia Signora ha dovuto rinunciare sia a Leonardo Bonucci che a Giorgio Chiellini, entrambi per dei guai muscolari non seri. E’ stato così schierato Rugani al fianco di de Ligt e la Juventus è riuscita comunque a mantenere la porta inviolata.

Tutto lasciava pensare che entrambi i difensori centrali avrebbero saltato la convocazione in Nazionale. Nulla di vero, fortunatamente, i due campioni d’Europa – come ammesso da Roberto Mancini – saranno a disposizione.

LEGGI ANCHE >>> Juve a vita: Cherubini prepara la firma di un altro big

Tifosi divisi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve e Inter, giocatore depresso | Affare a gennaio

La presenza di Chiellini e Bonucci in Nazionale fa storcere un po’ il naso ad alcuni tifosi della Juventus: tanti i commenti in merito al loro recupero. L’idea di molti è che entrambi i difensori stiano privilegiando l’Italia a discapito della Juventus. Ad onor del vero ci sono però tantissimi altri che difendono i calciatori dalle accuse dei tifosi.

Ecco alcuni tweet:

#Bonucci e #Chiellini, sabato infortunati e oggi convocati e probabilmente titolari venerdì. Evidentemente conta più la Nazionale che la #Juve in questo momento. — MaxG (@Gimax38) November 8, 2021

Sinceramente il comportamento di Bonucci e Chiellini non mi è molto piaciuto. Capisco che il sogno è il mondiale del prossimo anno e si vuole far parte della nazionale, ma chi ti paga lo stipendio è in primis il club in cui giochi e a questo club sei obbligato a dare la – — SuPerGiuls ★☆★ (@GiulyADP) November 8, 2021

i commenti sotto il post di Bonucci.

non mi esprimo.

in primi quelli che commentano senza sapere manco cosa scrivono😃. Gli stessi che esulteranno come dei dannati al suo prossimo gol con la maglia della JUVE.

fiero di non essere come voi😗 — ᘜIᑌᐯᗴᑎTIᑎO.ᑭᗩᘔᘔO🤍🖤 (@Jgirpel) November 8, 2021

#Bonucci sono tre anni che gioca sempre.

Anche meno. — i’m (@faberskj) November 8, 2021