Italia, Mancini: “Zaniolo e Pellegrini a casa, gli altri stanno bene” LIVE

Archiviato l’ultimo turno di Serie A, l’attenzione torna sulla Nazionale e il doppio impegno decisivo per la qualificazione ai Mondiali: in conferenza stampa le parole di Roberto Mancini

Dopo il derby tra Milan e Inter che ha chiuso il dodicesimo turno di Serie A, è di nuovo tempo di nazionali. E per l’Italia il doppio impegno nelle ultime due partite del girone è a dir poco decisivo per la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Venerdì sera all’Olimpico lo scontro diretto e potenziale match point contro la Svizzera, attualmente a pari punti con gli Azzurri al primo posto.

Per il ct Roberto Mancini tante incognite di formazione, soprattutto per quanto riguarda i diversi infortuni lasciati in eredità dall’ultima giornata di campionato. Bonucci, Chiellini e Barella, oltre a Bastoni, Pellegrini e Zaniolo (anche loro non al top) tengono sulle spine il mister, che prende la parola in conferenza stampa.

INFORTUNATI – “Zaniolo e Pellegrini tornano a casa, non stanno bene. Per Barella valuteremo ancora nei prossimi giorni, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Gli altri dovrebbero essere a posto”.

GIOVANI – “Abbiamo molti calciatori bravi, non credo che siamo scoperti in nessun reparto. I giovani hanno soltanto bisogno di giocare, in 6 o 12 mesi può cambiare tutto, solo così si può migliorare e crescere”.

POBEGA E FRATTESI – “Pobega si merita di essere qui, ha fatto tutta la trafila delle Under ed è da tempo che fa molto bene. Frattesi già nella precedente Under 21 si era segnalato”.

