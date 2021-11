Calciomercato Juve e Inter, giocatore depresso | Affare a gennaio

Novità importante in ottica calciomercato Juventus e calciomercato Inter. Depresso col nuovo allenatore: chiede la cessione a gennaio

Nella sessione invernale di mercato si potrebbe assistere ad un intreccio clamoroso che coinvolgerebbe Inter e Juventus.

Sebbene i campioni d’Italia di Simone Inzaghi vantino il miglior attacco della Serie A, non si escludono rinforzi a gennaio per il reparto offensivo. Il giovane Satriano è ancora troppo acerbo e in rosa manca una prima punta che possa far rifiatare Edin Dzeko. Per quanto riguarda i bianconeri di Massimiliano Allegri, invece, fanno fatica a trovare la via del gol: appena 16 reti in 12 giornate di campionato, con il futuro di Alvaro Morata – in prestito dall’Atletico Madrid con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro – sempre più lontano da Torino.

Calciomercato, Jovic via dal Real: Inter e Juventus in corsa

Obiettivo comune e, soprattutto, a basso costo, è Luka Jovic. Il centravanti serbo classe 1997 non riesce a trovare spazio nel Real Madrid, dove Benzema di fatto non salta nemmeno una partita. Secondo quanto si legge sul portale spagnolo ‘Defensa Central’, il tecnico Ancelotti gli avrebbe chiesto di restare, ma non si opporrebbe alla sua partenza. E l’ex Eintracht Francoforte avrebbe confessato di voler cambiare squadra a gennaio perché si sente emotivamente depresso. Inter e Juve sono in corsa per Jovic, ma attenzione alla concorrenza dei club di Premier League ed in particolare dell’Arsenal.