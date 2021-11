Calciomercato Milan, sorpasso per il bomber | Contatti ufficiali

Il Milan tiene d’occhio diversi attaccanti sul calciomercato. Non arrivano, però, buone notizie per i rossoneri: contatti ufficiali e sorpasso per il bomber

Il Milan continua il suo percorso in campionato, macinando punti fondamentali in ottica scudetto. Ieri contro l’Inter, in una partita ad alta intensità e agonismo, è arrivato un pareggio che comunque fa bene alla classifica. E chissà, anche alle prospettive sul calciomercato.

L’attacco rossonero è temibile con Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud che rappresentano alternative di primo livello per Stefano Pioli. In ogni caso, il Milan si guarda attorno anche per profili di maggiore prospettiva e che potrebbero crescere all’ombra degli attuali campioni. Un nome che ormai da mesi circola in orbita rossonera è quello di Julian Alvarez. Stiamo parlando di uno dei talenti più cristallini del calcio argentino, classe 2000, e con già un buon numero di gol all’attivo. Ovviamente con la maglia del River Plate, club con cui si sta mettendo in evidenza e sta facendo parlare di sé a livello internazionale. Dopo avervi riferito le ultime novità sul prezzo del calciatore, ora un’irruzione nelle suggestioni in ottica Milan potrebbe fare la differenza per il destino del bomber.

Calciomercato Milan, la Fiorentina tenta il colpo Julian Alvarez: contatti ufficiali

Il futuro di Alvarez, infatti, non è solo questione rossonera: il destino del calciatore potrebbe essere, invece, di colore viola. Vi abbiamo riportato nelle ultime ore come il Milan sia sostanzialmente fermo, almeno per il momento, sul bomber. Ora però a irrompere è la Fiorentina. Secondo quanto riporta ‘La Nazione’, infatti, Julian Alvarez sarebbe un obiettivo serio del club toscano già per gennaio. Con la mediazione di Burdisso sono già stati avviati contatti semi-ufficiali con il River Plate. La strategia è atta ad anticipare da subito la concorrenza, probabilmente anche nell’ottica dell’addio di Vlahovic: il prezzo è di circa 20 milioni di euro.