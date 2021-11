Juventus, che per la rimonta ha bisogno di rinforzi importanti, per Allegri il colpo può arrivare dal Milan: il verdetto nel sondaggio CM.IT

Il successo con la Fiorentina da’ un po’ di ossigeno alla Juventus, dopo un avvio di stagione davvero complicato. Bianconeri che nella pausa proveranno a riordinare le idee e che, con la qualificazione agli ottavi di Champions già in cassaforte, potranno concentrarsi sul tentativo di rimonta in classifica.

La distanza dalla vetta è comunque proibitiva, anche dalle dirette concorrenti in Champions ci sono alcuni punti da recuperare. La squadra di Allegri necessiterà a gennaio di qualche rinforzo, o comunque la prossima estate, per proseguire nel nuovo ciclo, dovrà essere irrobustita con acquisti di spessore. Un’idea potrebbe arrivare da un big di Serie A, ormai ai ferri corti con la sua squadra.

Serie A, rinnovi in bilico e tradimenti shock: Juve-Kessie è l’affare più clamoroso

Si tratta di Franck Kessie, che per i bianconeri potrebbe rappresentare un innesto di livello a centrocampo, garantendo qualità e quantità. Il ‘tradimento’ dell’ivoriano al Milan, con cui è in scadenza di contratto, è stato votato nel sondaggio odierno di Calciomercato.it dalla maggioranza dei partecipanti (29,6%) come il colpo più intrigante in massima serie tra quelli riguardanti i giocatori lontani dai rinnovi di contratto. A seguire, agli utenti piacerebbe abbastanza vedere anche Belotti confrontarsi con il Milan (26,8%). Accendono meno la fantasia un eventuale passaggio di Insigne all’Inter (22,5%) e un passaggio di Brozovic dai nerazzurri al Milan (21,1%).