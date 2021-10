Tonfo della Juventus contro il Sassuolo: Allegri vuole dare subito la scossa e medita una rivoluzione per la trasferta sul campo del Verona

Frattesi e Maxime Lopez affondano la Juventus, già lontanissima (13 punti!) dalla vetta della classifica che al momento vede il Milan capolista in attesa dell’impegno del Napoli contro il Bologna.

La ‘Vecchia Signora’ è stata trafitta davanti al proprio pubblico dal frizzante Sassuolo, nel secondo tonfo casalingo all’Allianz Stadium della stagione per i bianconeri dopo il KO contro l’Empoli all’indomani dell’addio di Cristiano Ronaldo. Massimiliano Allegri ha mostrato tutta la sua frustrazione nel post-gara in conferenza stampa, lanciando un messaggio ai suoi: “Si è persa la testa, abbiamo preso un gol davvero brutto e siamo stati troppo frenetici. Non deve più succedere: un punto può essere comunque prezioso a fine campionato“.

Juventus, Kaio Jorge con Dybala e Chiesa: tentazione Allegri per il riscatto

Tanti giocatori sotto il proprio standard, con il solo Dybala a caricarsi la squadra sulle spalle e a lottare fino alla fine alla ricerca della vittoria. Il numero dieci ha giocato da vero capitano e più volte è stato applaudito dal pubblico di fede juventina. Allegri ripartirà dalla ‘Joya’ nella trasferta di sabato a Verona, fondamentale per ripartire e non perdere anche il treno Champions. Insieme a Dybala conferma per Chiesa, anche se l’ex Fiorentina ha mostrato un po’ di confusione in campo complici i continui cambi di posizione.

La sorpresa in attacco potrebbe essere rappresentata però da Kaio Jorge, più che una tentazione per Allegri considerando le difficoltà di Morata: lo spagnolo disastroso con il Sassuolo e ancora a secco di gol. “Kaio al posto di Morata? Ci penserò da venerdì, adesso fatemi smaltire la delusione“, ha tagliato corto il tecnico livornese alla domanda di Calciomercato.it in conferenza stampa. Allegri stima il baby brasiliano e per dare una scossa potrebbe lanciare per la prima volta dal primo minuto l’ex Santos al cospetto degli scaligeri dell’ex Tudor.

Viste inoltre le difficoltà a centrocampo (Rabiot in particolare), l’altro verdeoro Arthur si candida anche lui per indossare una maglia da titolare nell’anticipo di sabato. In difesa, invece, a deludere sono stati sia Bonucci che de Ligt: probabile il ritorno di capitan Chiellini dall’inizio.