Allegri tuona: “Persa la testa! Morata-Kaio? Devo smaltire la delusione”

Le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta della Juventus all’Allianz Stadium contro il Sassuolo

Tonfo della Juventus all’Allianz Stadium contro il Sassuolo, con i bianconeri gelati da Maxime Lopez praticamente allo scadere di partita.

E’ ovviamente deluso Massimiliano Allegri in conferenza stampa al termine della sfida: “Parlare di obiettivi adesso non ha senso, dobbiamo solo pensare a gestire meglio i momenti della gara. Siamo stati troppo disordinati e frenetici dopo l’1-1, abbiamo perso la testa e non deve più accadere. Se alla fine le partite non puoi vincerle, bisogna anche cercare di non perderle. A fine campionato anche un solo punto può pesare. Il modo in cui prendiamo il secondo gol è davvero brutto”.

Il tecnico bianconero prosegue: “Morata? Adesso non serve parlare di singoli. Bisogna fare gol, altrimenti è difficile portare a casa le vittorie. Oggi serviva più pazienza e non esiste prendere gol in quella maniera come se fosse l’ultima di campionato. Adesso non dobbiamo neanche guardarla la classifica. E’ difficile spiegare la sconfitta di oggi: c’è solo da lavorare e migliorare”.

Juventus, Allegri su infortuno De Sciglio: “Non si sa tipo infortunio”

Allegri risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Kaio Jorge titolare a Verona viste le difficoltà di Morata? Per il momento penso solo a smaltire la delusione di stasera. Alla formazione di Verona ci penserò da venerdì”. L’allenatore toscano chiude soffermandosi sulle condizioni di De Sciglio: “Non si sa bene il tipo di infortunio. Ha sentito una fitta dietro cadendo a terra. Non sappiamo ancora se è muscolare o meno”.