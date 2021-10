Juventus-Sassuolo, sfuriata Allegri contro un big | Gesto inequivocabile

Juventus-Sassuolo è stata caratterizzata da un siparietto tra Massimiliano Allegri e un suo calciatore. Cosa è successo

Juventus e Sassuolo sullo 0-1. I bianconeri hanno tenuto il pallino del gioco, non riuscendo, però, a trovare il gol del vantaggio e poi hanno subito il gol dello svantaggio da parte di Frattesi.

Nonostante ciò, il ritmo tenuto in campo dai bianconeri è stato piuttosto alto e ha portato diverse palle gol per i padroni di casa. Non ci riferiamo solo al palo pieno colpito da Paulo Dybala dopo più di 30′ di gioco, ma anche a un’occasione in avvio di partita. Alvaro Morata è stato grande protagonista ma senza riuscire ad andare in gol. E si è beccato anche un gesto inequivocabile da parte del suo allenatore.

Juventus-Sassuolo, Allegri e il gesto verso Morata dopo il gol sbagliato

Morata in quell’occasione in avvio di partita non è stato particolarmente cinico, anzi. Proprio al contrario rispetto all’animo di Allegri, che avrebbe voluto subito passare in vantaggio. Per questo, l’allenatore si è rivolto verso l’attaccante spagnolo molto teso in volto e riprendendolo. All’indirizzo del bomber un chiaro gesto a significare: “Tira prima”. Ora la Juve è chiamata a rimontare.