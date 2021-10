Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Sassuolo, match dell’Allianz Stadium valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. All’intervallo decide una rete di Frattesi

Frattesi gela l’Allianz Stadium prima dell’intervallo del match tra Juventus e Sassuolo. Neroverdi in vantaggio dopo la prima frazione grazie al secondo gol consecutivo dell’ex Monza, bravo a trafiggere Perin sull’assist di Defrel.

Frattesi è il migliore dei suoi, bene anche Berardi che impegna il portiere bianconero. La Juve crea ma non concretizza: Morata ritarda la conclusione e fa arrabbiare Allegri, mentre Dybala centra il palo con un bel sinistro prima del vantaggio ospite. Il capitano e numero dieci brilla, ma finora non basta ai bianconeri. Infortunio per De Sciglio, fuori ad inizio gara per un problema al ginocchio.

JUVENTUS

Perin 6,5

Danilo 6

Bonucci 5,5

De Ligt 6

De Sciglio sv (13′ Alex Sandro 5,5)

Chiesa 6

McKennie 5,5

Locatelli 6,5

Rabiot 5

Dybala 6,5

Morata 4,5

All. Allegri 5,5

SASSUOLO

Consigli 6,5

Muldur 6

Ayhan 5,5

Ferrari 6

Rogerio 5,5

Maxime Lopez 6

Frattesi 7

Berardi 6,5

Raspadori 6

Traore 5,5

Defrel 6,5

All. Dionisi 6,5

Arbitro: Sacchi 6

TABELLINO

JUVENTUS-SASSUOLO 0-1

44′ Frattesi

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio (13′ Alex Sandro); Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Pellegrini, Rugani, Ramsey, Cuadrado, Arthur, Bentancur, Kulusevski, Kaio Jorge. Allenatore: Allegri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traore; Defrel. A disposizione: Pegolo, Satalino, Chiriches, Toljan, Goldaniga, Peluso, Kyriakopoulos, Harroui, Magnanelli, Henrique, Scamacca, Samele. Allenatore: Dionisi

Arbitro: Sacchi (sez. Macerata)

VAR: Ghersini

Ammoniti: Defrel (S)

Espulsi:

Note: recupero 1′