Pagelle e tabellino di Juventus-Sassuolo, match dell’Allianz Stadium valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. Frattesi e Maxime Lopez gelano Allegri

Tonfo casalingo della Juventus che con molta probabilità saluta con netto anticipo la corsa scudetto, con la capolista Milan adesso distante 13 punti in classifica. Non bastano alla ‘Vecchia Signora’ le intuizioni di Dybala e il momentaneo pareggio di McKennie per evitare il ko interno contro un ottimo Sassuolo.

Frattesi colpisce sul finire di primo tempo, meritandosi la palma di migliore in campo. Il ‘gemello’ di centrocampo Maxime Lopez, in pieno recupero, completa l’opera regalando un successo storico alla squadra allenata da Dionisi. Morata inesistente, Berardi sempre velenoso col suo mancino. Chiesa a corrente alternata, Defrel prezioso nell’attacco neroverde.

Le pagelle di Juventus-Sassuolo: Morata inesistente, Maxime Lopez gela lo Stadium

JUVENTUS

Perin 6 – Su Frattesi e Maxime Lopez può fare ben poco. Bravo in precedenza a rifugiarsi in corner su Berardi.

Danilo 6 – Traore non crea grossi grattacapi. Tempestivo nel chiudere lo specchio a Raspadori (80′ Kulusevski sv).

Bonucci 5 – Patisce gli scambi rapidi degli attaccanti neroverdi. Non lucidissimo neanche quando deve gestire le operazioni da dietro.

De Ligt 5,5 – Defrel non gli dà punti di riferimento. Passivo, come tutto il pacchetto arretrato, sulla rete di Frattesi.

De Sciglio sv (13′ Alex Sandro 5 – Entra a freddo e si vede. In difficoltà quando Berardi o Defrel lo puntano).

Chiesa 5,5 – Va a corrente alternata, anche se l’inizio è promettente. Cambia fascia nella ripresa e dimostra di essere meno lucido.

McKennie 6 – Sbaglia diversi appoggi e fa arrabbiare il pubblico. Esce dal torpore con la capocciata che ridà speranza alla Juve. Primo squillo stagionale per l’americano.

Locatelli 5,5 – Delude l’atteso ex della sfida. Combatte in mezzo al campo, sbagliando però diverse letture di gioco.

Rabiot 5 – Tira addosso al muro neroverde, sciupando una nitida opportunità. Ancora indietro di condizione dopo il Covid (46′ Cuadrado 6,5 – Ayhan gli strozza l’urlo in gola. Torna ad essere un fattore a destra).

Dybala 7 – Brilla per tutta la partita, il Sassuolo fatica a leggere movimenti e giocate del numero dieci. Confeziona nella ripresa l’assist da fermo per la testa di McKennie. Fascia da capitano al braccio, lotta fino alla fine. Più volte coccolato pubblico juventino.

Morata 4 – Non ne azzecca una e fa arrabbiare in un solo colpo Allegri e i tifosi dell’Allianz. Altra prova negativa per il centravanti spagnolo, ancora a secco dopo il rientro post infortunio (63′ Kaio Jorge 6 – Acclamato dai tifosi bianconeri, vivacizza l’attacco nell’assalto finale).

All. Allegri 4,5 – Sconfitta che sa di resa scudetto. Juve sfortunata e anche poco cinica davanti. Non convince la formazione iniziale e i cambi nella ripresa stavolta non danno l’effetto sperato.

SASSUOLO

Consigli 7 – Impeccabile nelle uscite e miracoloso a metà ripresa sulla conclusione ravvicinata di Dybala.

Muldur 6 – Entra nell’azione del gol di Frattesi. Buona spinta sulla fascia.

Ayhan 6,5 – Parte timoroso e con poca cattiveria. Si riscatta con il gol salvato sulla linea sul missile di Cuadrado.

Ferrari 6,5 – A parte l’occasione iniziale, concede zero a Morata. Bravo nel guidare la difesa ospite.

Rogerio 5 – Pomeriggio di sofferenza: fatica a contenere Chiesa e soprattutto Cuadrado.

Maxime Lopez 7 – Scelte intelligenti in mediana, fa respirare la squadra quando serve. Lo scavetto allo scadere regala una vittoria storica al Sassuolo.

Frattesi 7,5 – Il Barella del Sassuolo: rompe l’azione avversaria e riparte a mille all’ora. Freddo davanti a Perin per il secondo sigillo consecutivo in campionato. Una delle rivelazioni di questo campionato (71′ Toljan 6 – Bada soprattutto a contenere).

Berardi 7 – Sempre velenoso col suo sinistro. Le azioni più pericolose nascono sempre (o quasi) dai suoi ricami sulla destra. Pallone col contagiri per il guizzo decisivo di Maxime Lopez.

Raspadori 6 – Astuto e pericolosissimo quando si inserisce nei buchi lasciati dalla difesa di casa (62′ Scamacca 6 – Dà peso all’attacco e lavora sporco).

Traore 5,5 – Il meno appariscente degli avanti di Dionisi. Non sfrutta a dovere l’occasione concessagli dal tecnico.

Defrel 6,5 – Bravo a spaziare creando spazio per i compagni. Manda in porta Frattesi sulla rete che sblocca la contesa (71′ Henrique 6 – Bravo a gestire il pallone nell’assalto bianconero).

All. Dionisi 7,5 – Compie l’impresa all’Allianz Stadium. Frattesi e Maxime Lopez regalano un pomeriggio di gloria al giovane tecnico e al Sassuolo. Fa le scelte giuste anche a gara in corso. Successo meritato nella tana della ‘Vecchia Signora’.

Arbitro: Sacchi 6,5 – Tiene in pugno la gara, non sbaglia nell’assegnazione dei cartellini gialli.

TABELLINO

JUVENTUS-SASSUOLO 1-2

44′ Frattesi (S); 76′ McKennie; 95′ Maxime Lopez

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo (80′ Kulusevski), Bonucci, de Ligt, De Sciglio (13′ Alex Sandro); Chiesa, McKennie, Locatelli (80′ Arthur), Rabiot (46′ Cuadrado); Dybala, Morata (63′ Kaio Jorge). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Pellegrini, Rugani, Ramsey, Bentancur. Allenatore: Allegri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (86′ Harroui) , Ayhan, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi (71′ Toljan); Berardi, Raspadori (62′ Scamacca), Traore (86′ Chiriches); Defrel (71′ Henrique). A disposizione: Pegolo, Satalino, Goldaniga, Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli, Samele. Allenatore: Dionisi

Arbitro: Sacchi (sez. Macerata)

VAR: Ghersini

Ammoniti: Defrel (S), Berardi (S), Rogerio (S), Cuadrado (J), Muldur (S)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 5′; spettatori 18.288 per un incasso di 855.719 euro