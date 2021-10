Calciomercato Milan, trattativa in corso: la firma è sempre più vicina!

Calciomercato Milan: trattative in corso con l’entourage del giocatore. La firma è vicina. Tutte le cifre e i dettagli

Il Milan torna subito in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. Dopo aver agganciato il Napoli in vetta alla classifica, i rossoneri ospitano questa sera il Torino di Juric. Stefano Pioli ritrova anche Brahim Diaz.

Ibra e compagni avranno l’occasione di allungare ulteriormente in classifica in attesa del Napoli di Spalletti e di tutte le rivali per lo scudetto. Nel frattempo, in sede di calciomercato tengono sempre banco le situazioni legate ai rinnovi dei big: su tutti Kessie e Romagnoli, entrambi in scadenza a giugno e sempre più in bilico. Anche il contratto di Simon Kjaer scadrà nel 2022 e la dirigenza rossonera sta trattando con il suo entourage.

Calciomercato Milan, Kjaer rinnova: tutti i dettagli

Le trattative per il prolungamento di Kjaer sono già in corso e saranno con ogni probabilità concluse nelle prossime settimane. La volontà comune è infatti quella di proseguire ancora insieme: il difensore danese è diventato uno dei leader del Milan di Pioli e Maldini e Massara sono pronti ad accontentarlo.

Kjaer rinnoverà fino al 2023 con opzione per un ulteriore rinnovo fino al 2024. Le parti sono sempre più vicine e il rinnovo non è più in discussione: continua l’avventura in rossonero dell’esperto centrale.