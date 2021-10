Calciomercato Milan, Pioli esulta: accordo imminente, firma in arrivo

Il Milan atteso questa sera dal match di campionato contro il Torino: intanto il club rossonero è pronto a blindare uno dei suoi punti di forza

Otto vittorie e un pareggio (contro la Juventus all’Allianz Stadium): questo il cammino finora quasi immacolato della Milan di Stefano Pioli in campionato. Se in Champions League le speranze di acceso agli ottavi sono ridotte al lumicino, discora diametralmente opposto in Serie A con il ‘Diavolo’ che nell’ultimo weekend ha agganciato il Napoli in vetta alla classifica.

Un ritmo altissimo quello tenuto finora dal Milan che ha staccato ulteriormente altre due rivali per il titoli come Inter e Juventus, in attesa della sfida di questa sera a San Siro contro il Torino di Belotti, quest’ultimo in scadenza di contratto e nei radar del club di Via Aldo Rossi per rinforzare il reparto offensivo la prossima estate.

Un’occasione ghiotta per il ‘Diavolo’, considerando il quasi scontato divorzio a fine stagione del centravanti con il ‘Toro’ come ammesso dal tecnico granata Juric. Un profilo sicuramente gradito a Pioli che intanto marcia veloce verso il rinnovo con il Milan. Lui sì che firmerà il prolungamento con la società meneghina, con le trattative che sarebbero in stato avanzato come sottolinea il ‘Corriere della Sera’. A testimonianza di ciò anche le parole al miele del Dt Paolo Maldini, che ieri a Milanello ha premiato l’allenatore per le 100 panchine in rossonero.

Calciomercato Milan, Pioli firma: rinnovo ad un passo

Il rendimento della squadra è sotto gli occhi di tutti: il secondo posto dello scorso campionato, oltre alla crescita progressiva dimostrata negli ultimi mesi, avrebbero convinto anche la proprietà oltre a Maldini e Massara sulla bontà del lavoro di Pioli e dunque sulla nuova firma sul contratto. Il Milan si tiene stretto e punterà quindi ancora sul tecnico parmense, con l’accordo che sarebbe imminente visto il ritorno in Italia dell’Ad Gazidis, presente oggi all’assemblea degli azionisti. Pioli sarà presente ma anche futuro del Milan.