Il Milan raddoppia: l’annuncio sul rinnovo di Pioli e Maldini

Stefano Pioli e Paolo Maldini parlano in occasione delle 100 presenze del tecnico sulla panchina rossonera. Ecco le loro dichiarazioni

Traguardo importante per Stefano Pioli. Il tecnico, artefice della rinascita del Milan, è stato premiato, oggi pomeriggio a Milanello, per le 100 panchine con la squadra rossonera.

Il mister ha ricevuto una medaglia da Paolo Maldini, che ha manifestato la sua felicità per avere in panchina Pioli: “Volevamo premiare il mister per le sue 100 panchine – ammette il Direttore tecnico davanti le telecamere di MilanTv -. Sono passati due anni da quel Milan-Lecce del 20 ottobre. Tanti complimenti mister, sono le prime di un numero che è difficile, ad oggi, calcolare per quello che sarà. Siamo davvero contenti di questo traguardo così importante”.

LEGGI ANCHE >>> Niente da fare, ancora indisponibile per Milan-Torino

Il rinnovo è una formalità

LEGGI ANCHE >>> Escluso ancora! Pioli sceglie l’undici per Milan-Torino

Ha preso la parola anche Pioli, lasciando intendere di voler proseguire con il Milan: “E’ merito di tutti noi, tutti voi. Non so se per qualcuno è una minaccia, ma conto di farne minimo altrettante”. Il rinnovo di Stefano Pioli, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, appare davvero una formalità e anche queste parole ne sono una prova.