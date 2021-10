Niente da fare, ancora indisponibile per Milan-Torino

Nell’allenamento del pomeriggio alla vigilia di Milan-Torino arrivano conferme sull’assenza tra i rossoneri: seduta personalizzata

Piano piano Pioli sta ritrovando tutti gli effettivi. Oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo Theo Hernandez dopo aver superato il Covid. L’esterno francese dovrebbe partire dalla panchina in Milan-Torino, secondo le indicazioni della vigilia che arrivano da Milanello.

Lì dove nel pomeriggio la squadra rossonera si è allenata in vista dell’impegno infrasettimanale in programma domani. Se per l’ex Real Madrid le notizie sono positivi, non lo stesso si può dire su Ante Rebic. Infortunatosi durante il match con il Verona di una settimana fa, il croato non si è ancora ripreso completamente. Per lui soltanto una seduta personalizzata e niente lavoro con il gruppo. A questo punto appare improbabile una sua convocazione per la sfida contro i granata.

LEGGI ANCHE >>> Pioli spazza via i dubbi alla vigilia di Milan-Torino: “Ha la mia fiducia”

Milan-Torino, fuori Rebic: la probabile formazione di Pioli

Con Rebic fuori causa e Theo Hernandez destinato alla panchina, il Milan potrebbe scendere in campo con una formazione che vedrà Giroud al centro dell’attacco. Tatarusanu confermato in porta, il quartetto difensivo con Calabria e Ballo-Toure sugli esterni e Tomori e Romagnoli centrali; centrocampo con Bennacer e il rientrante Kessie; infine, in avanti Leao e Saelemaekers sugli esterni e il ballottaggio Krunic-Maldini alle spalle di Giroud.