Escluso ancora! Pioli sceglie l’undici per Milan-Torino

Ancora escluso dalla formazione titolare del Milan: le scelte di Stefano Pioli in vista del turno infrasettimanale contro il Torino

Bisognerà aspettare l’allenamento del pomeriggio per avere le idee più chiare sulla formazione del Milan, ma le indicazioni di Stefano Pioli, durante la conferenza stampa della vigilia, non sono mancate.

Contro il Torino, il mister ha confermato – rispondendo alla domanda di Calciomercato.it – la presenza in campo di Tatarusanu. C’è dunque da aspettare per vedere Mirante tra i pali. L’ex Roma, come è normale che sia, non è ancora in perfette condizioni.

Siederà in panchina al pari di Theo Hernandez. Il francese, dopo il COVID, è pronto per il primo allenamento in squadra. Se tutto dovesse andar bene sarà tra i convocati, per giocare magari uno spezzo di gara. La linea a quattro di difesa sarà così composta da Calabria, Tomori, Romagnoli, che dovrebbe far rifiatare Kjaer, e Ballo-Toure. Non è da escludere anche la presenza di Kalulu.

Milan-Torino, torna Kessie: le scelte di Pioli

A centrocampo il più stanco appare essere Sandro Tonali, che potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio al recuperato Kessie e Bennacer.

Pioli ha escluso uno schieramento a tre in mediana: dietro la punta, che stavolta sarà Giroud, è così pronto a giocare uno tra Krunic e Maldini. Sugli esterni scelte obbligate, con Leao e Saelemaekers. Ieri è arrivata la conferma sullo stop di Castillejo. Per quanto riguarda Ante Rebic, invece, non arrivano sensazioni positive in merito ad un suo recupero per domani.