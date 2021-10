Luca Beatrice ha parlato di Paulo Dybala, attaccante argentino che presto potrebbe firmare il rinnovo con la Juventus

La Juventus è riuscita a strappare un pareggio sul campo dell’Inter grazie al calcio di rigore trasformato da Paulo Dybala. L’attaccante argentino, in scadenza nel 2022, è vicino al rinnovo con il club bianconero, ma non mancano i dubbi sulla scelta della società piemontese di puntare su di lui.

Ne parla anche Luca Beatrice intervenuto alla CMIT TV al Calciomercato Show: “Rinnovare il contratto significa anche l’eventualità di metterlo sul mercato. Dybala ha uno stato di salute cagionevole, ma ha qualità. Il fatto che la Juventus abbia deciso di puntare con forza su di lui, piuttosto che su Cristiano Ronaldo, fa pensare che ci sia un progetto sull’argentino. Ha qualità, ma non ha dimostrato una grande personalità nelle partite che contano”.

Calciomercato, Beatrice su rinnovo Dybala e Inter-Juventus

Non soltanto Dybala nell’intervento di Beatrice alla CMIT TV. Il critico d’arte ha commentato anche l’episodio clou di Inter-Juventus: “Ho visto una partita tra due squadre simili, non esaltanti nel gioco. L’Inter nel primo tempo ha fatto un tiro e un gol, nel secondo tempo con un po’ di qualità si è capito che si poteva ribaltare. Capisco Inzaghi: vedersi assegnare contro un aclcio di rigore, di cui non mi era accorto, non fa piacere”.

Beatrice ha poi continuato: “La Juve ha dimostrato di essere la solita squadra, quella che dal Milan in poi ha trovato la quadratura del cerchio con quegli 1-0 che a me piacciono da morire. Una squadra a cui è difficile fare gol e che ha superiorità numerica a centrocampo e può fare gol”.