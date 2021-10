“Si è offerto al Chelsea”: addio Napoli, che assist alla Juventus

Il Napoli potrebbe perdere uno dei suoi big: si è proposto al Chelsea e il suo trasferimento potrebbe favorire la Juventus

In testa alla classifica insieme al Milan con 8 vittorie e un pareggio, il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato come meglio non poteva la stagione. Il tecnico toscano è riuscito finora a tirare fuori il meglio da una squadra che lo scorso anno ha fallito la qualificazione in Champions League.

L’ex Inter ha esaltato Osimhen, ad esempio, ma ha innalzato il livello della prestazioni anche di Fabian Ruiz. Tra le colonne della squadra partenopea non può non essere citato Kalidou Koulibaly, tornato a giocare ad altissimi livelli tanto da meritare il premio di miglior calciatore della Serie A lo scorso mese. Per il senegalese da almeno un paio di anni si parla di addio ed ora dalla Spagna arriva la notizia che potrebbe sancire la separazione del difensore dal club azzurro.

Calciomercato Napoli, Koulibaly si offre al Chelsea: via libera per Rudiger

Secondo quanto riferisce ‘diariogol.com’, infatti, Kalidou Koulibaly si sarebbe offerto al Chelsea. Il club Abramovich sarebbe pronto a fare un’offerta per il calciatore, considerato anche il mancato rinnovo di Rudiger.

Il difensore del Napoli diventerebbe il sostituto dell’ex Roma che a fine stagione è libero di accasarsi in un altro club a zero. Proprio per Rudiger nelle scorse settimane si è parlato – oltre che di di un possibile ritorno in Serie A con Juventus, Inter e Milan pronte ad approfittare della situazione. E l’arrivo di Koulibaly al Chelsea rappresenterebbe il via libera al suo addio alla squadra di Tuchel.