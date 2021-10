Milan primo da solo, Inter a 4 punti dal Napoli | Classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della nona giornata. Da Inter e Juventus a Milan, Napoli e Roma: la classifica senza Var

Nuovo appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza.

Nella nona giornata di campionato ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Nel primo anticipo tra Torino e Genoa, Giacomelli annulla un gol a Linetty perché l’azione è viziata da un fallo di Djidji su Vasquez. In Salernitana-Empoli, Doveri decreta un rigore per gli ospiti dopo aver rivisto al monitor il contatto tra Pinamonti e Strandberg. Serve una revisione anche a Valeri per espellere Soriano in Bologna-Milan per il brutto intervento su Ballo-Touré. La Fiorentina sblocca la gara col Cagliari grazie a un rigore inizialmente non assegnato da Rapuano per il tocco di mano di Keita. Infine nel derby d’Italia tra Inter e Juventus, Mariani conceder il penalty ai bianconeri per il contatto tra Dumfries e Alex Sandro.

Serie A, nona giornata: risultati e classifica senza Var

Torino-Genoa 4-2

Sampdoria-Spezia 2-1

Salernitana-Empoli 2-3

Sassuolo-Venezia 3-1

Bologna-Milan 2-4

Atalanta-Udinese 1-1

Fiorentina-Cagliari 2-0

Verona-Lazio 4-1

Roma-Napoli 0-0

Inter-Juventus 1-0

CLASSIFICA REALE: Napoli punti 25, Milan 25, Inter 18, Roma 16, Atalanta 15, Juventus 15, Fiorentina 15, Lazio 14, Bologna 12, Empoli 12, Torino 11, Verona 11, Sassuolo 11, Udinese 10, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 7, Genoa 6, Cagliari 6, Salernitana 4.

CLASSIFICA SENZA VAR: Milan punti 25, Napoli 23, Inter 19, Atalanta 18, Juventus 16, Lazio 14, Roma 14, Bologna 12, Fiorentina 12, Empoli 12, Sampdoria 11, Torino 11, Sassuolo 11, Verona 10, Genoa 9, Udinese 9, Venezia 8, Spezia 7, Cagliari 6, Salernitana 4.