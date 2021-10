Milan, UFFICIALE: Pioli recupera un altro pezzo pregiato

Dopo aver conquistato la vetta della classifica, arrivano buone notizie per Pioli: il Milan recupera un altro dei suoi gioielli

La stagione dei rossoneri, nonostante le tante assenze, è iniziata nel migliore dei modi: la vetta della classifica in Serie A è il giusto premio per il lavoro svolto da squadra e società.

In questi giorni, poi, il Milan sta recuperando diversi elementi: una buona notizia in funzione dei tanti impegni che aspettano i rossoneri nelle prossime settimane. Dopo la negatività al Covid-19 di Theo Hernandez, questa mattina è ufficiale anche il tampone negativo per Brahim Diaz. Lo spagnolo torna a disposizione di Stefano Pioli, che ora vuole mantenere il primato in campionato.