Massimiliano Allegri non ha nessun dubbio dopo la partita contro l’Inter: nessuna cessione, il talento resterà con la maglia della Juventus

Arriva una nuova conferma sulla fiducia della Juventus e di Massimiliano Allegri nei confronti di Kaio Jorge. Ieri il baby brasiliano è entrato nel finale di gara nel Derby d’Italia contro l’Inter, facendosi apprezzare per i suoi movimenti e la voglia di rendersi subito utile per la causa bianconera.

Allegri lo stima e ieri sera nelle dichiarazioni post-gara ha lodato nuovamente l’ex Santos: «E’ sveglio, sa giocare a calcio e ha personalità. Capisce dove smarcarsi e dove andare. E’ entrato bene, ha ottima tecnica e credo possa trovare spazio. E’ giovane e incosciente”, le parole del tecnico livornese.

Vedremo già contro il Sassuolo se ci sarà un minutaggio maggiore per Kaio Jorge, che nel frattempo incassa la stima le parole al miele di Allegri che non vuole saperne di lasciarlo partire né a gennaio né a giugno come riporta ‘Tuttosport’. Indiscrezioni che danno ulteriore conferma alle informazioni raccolte in esclusiva nei giorni scorsi da Calciomercato.it sul futuro in bianconero del giocatore.

Juventus, Allegri non ha dubbi: Kaio Jorge tolto dal mercato

Kaio piace ad Allegri ed è un investimento nel quale l’allenatore e la dirigenza credono, tra presente e soprattutto futuro. Dopo un normale periodo di ambientamento il classe 2002 troverà sempre più spazio in bianconero e la scorsa settimana intanto si è sbloccato sul piano realizzativo segnando con la maglia dell’Under 23 nel campionato di Serie C. Niente da fare quindi per diversi club di Serie A, Sampdoria su tutti, che avevo sondato il terreno per averlo in prestito nel mercato invernale.