ESCLUSIVO | Calciomercato Juve, indizio sul futuro di Kaio Jorge

Le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it sul futuro immediato del giovane attaccante brasiliano della Juventus Kaio Jorge

Rientrato da poco dall’infortunio muscolare e reduce dai primi minuti ufficiali con la maglia della Juventus, Kaio Jorge spera di ritagliarsi un po’ più di spazio da qui alla prossima sosta per le Nazionali. Dalla gara di domenica contro la Roma al sei novembre, i bianconeri scenderanno in campo sette volte, ma il brasiliano potrà sfruttare solamente la Serie A per mettersi in mostra, visto che non è stato inserito nella lista Champions. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Prelevato la scorsa estate dal Santos, il diciannovenne di Olinda è già tornato al centro delle voci di mercato, con rumors che parlano di un possibile prestito a gennaio in Italia. Una scelta che sarebbe propedeutica ad un più facile adattamento al nostro campionato, ma che sembra ancora prematura. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, infatti, la dirigenza non ha dato alcun segnale all’entourage del giocatore in merito a possibili trasferimenti a gennaio.