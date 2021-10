Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A riparte con il batto e in vista di Juventus-Roma arrivano notizie importanti dagli ultimi allenamenti

In attesa degli ultimi impegni delle Nazionali, Allegri e Mourinho continuano a prepararsi in vista di Juventus-Roma. In programma domenica alle 20.45, il big match dell’ottava giornata rischia di perdere diversi protagonisti. Oltre a Morata, infatti, il tecnico livornese dovrà quasi certamente fare a meno di Rabiot e McKennie, ma le ultime notizie tengono in apprensione soprattutto lo Special One.

Rientrato dagli impegni con l’Italia, Lorenzo Pellegrini non ha preso parte all’allenamento odierno ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, si tratta di uno stop precauzionale in vista della prossimo big match di domenica sera.