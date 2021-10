Pagelle e tabellino di Inter-Juventus, big match di San Siro valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Dybala dal dischetto risponde a Dzeko

Dybala dal dischetto beffa l’Inter e salva la Juventus nel catino di San Siro. Coda polemica nel finale con il rigore concesso ai bianconeri e trasformato dal numero dieci, al rientro in campo dopo un mese di assenza.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juventus, caos nel finale: VAR, rigore e cartellino rosso!

Il solito Dzeko non basta all’Inter di Inzaghi, nervoso ed espulso nell’ultima e concitata parte di gara. Barella domina in mezzo al campo, capitan Chiellini fatica dall’altra parte a contenere il centravanti bosniaco ex Roma. L’ingresso di Dybala cambia il volto della ‘Vecchia Signora’, mentre il connazionale Lautaro non incide.

Le pagelle di Inter-Juventus: sveglia Dybala, Lautaro non punge

INTER

Handanovic 5,5 – Si complica la vita all’inizio sul destro non irresistibile di Morata. La Juve lo impegna poco, ma il capitano non dà troppa sicurezza ai suoi.

Skriniar 6 – Qualche incertezza in appoggio, ma rimedia con caparbietà e presenza. Tornato solido.

De Vrij 6,5 – Attento e puntuale nelle chiusure: non lascia varchi alle punte bianconere.

Bastoni 6 -In ripresa dopo le ultime uscite poco brillanti. Dalle sue parti contiene bene Cuadrado con l’aiuto Perisic.

Darmian 6 – Preziose le sue cavalcate sulla fascia. Dietro non si distrae.

Barella 7,5 – Lo trovi in ogni parte del campo: ad azzannare gli avversari e poi a rifinire l’azione. Domina a centrocampo. Motorino inesauribile, esce nel recupero per crampi. Conferma per l’ennesima volta di meritare la candidatura nella lista dei 30 del Pallone d’Oro.

Brozovic 6,5 – Kulusevski non gli dò fastidio e il croato così è libero di fare gioco. Recupera anche tanti palloni: solita garanzia.

Calhanoglu 6,5 – Non al meglio ma decisivo nell’aprire la strada al vantaggio di Dzeko. Un missile terra-aerea che ha lasciato di sasso anche i compagni in panchina (61′ Gagliardini 6 – Dentro per dare quantità).

Perisic 6,5 – Sempre a grandi ritmi, sta benissimo fisicamente. E’ suo il duello con Cuadrado (72′ Dumfries 5 – La combina grossa sull’intervento da rigore che costa la vittoria al’Inter).

Lautaro Martinez 5 – Spento, non graffia nella serata di gala del Meazza. Non trova lo spunto vincente e ogni tanto si innervosisce (72′ Sanchez 6 – Cerca di sfruttare freschezza e abilità nel dribbling).

Dzeko 7 – Al posto giusto al momento giusto. A San Siro non sbaglia un colpo e beffa Chiellini (non l’ultimo arrivato) sulla zampata che sblocca la partita. Il lavoro da collante tra attacco e centrocampo, poi, è sempre fondamentale per la squadra di Inzaghi.

All. Inzaghi 6 – Inter che manca ancora del ‘killer Instinct’ per uccidere la Juventus. I campioni d’Italia aggrediscono e tengono in pugno il match nella prima parte, fatale il calo negli ultimi 20 minuti. Occasione persa contro una Juve tutt’altro che irresistibile. Furioso sul rigore concesso alla Juve: viene espulso da Mariani.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Le colpe non sono sue sulla rete di Dzeko. Per il resto è poco impegnato.

Danilo 6 – Regge quando Perisic si sgancia, intelligenti alcune letture difensive.

Bonucci 5,5 – Anche lui si addormenta sul guizzo di Dzeko. Lautaro non lo sollecita, ma in generale fatica a gestire le operazione da dietro.

Chiellini 5 – Beffato da Dzeko sul gol, anche se le colpe sono da condividere con l’altro senatore Bonucci. Il bosniaco è un cliente scomodo e non basta stavolta la solita ferocia al capitano della ‘Vecchia Signora’.

Alex Sandro 6 – Primo tempo in affanno, ci mette più convinzione nella ripresa. Spaventa Handanovic con una botta da fuori.

Cuadrado 5 – Serata da dimenticare, troppo sottotono il colombiano e in difficoltà nel fronteggiare Perisic. (65′ Chiesa 6 – L’escluso eccellente dal primo minuto: più nel vivo del gioco rispetto a Cuadrado.)

Locatelli 6 – L’unico reggere il confronto a centrocampo: cerca di dare ordine e alzare il baricentro della squadra. Resta con poche energie nel finale (83′ Kaio Jorge sv).

McKennie 5 – Praticamente un fantasma, fuori dalla manovra. Non si butta neanche in area nei suoi classici inserimenti. Un corpo estraneo finora nella Juve di Allegri (83′ Arthur sv).

Bernardeschi 5,5 – Subito fuori per un problema alla spalla dopo un contrasto con Darmian. Fino a quel momento, però, non aveva convinto (18′ Bentancur 5 – Entra svogliato e senza cattiveria. Ancora una volta non convince).

Kulusevski 5 – Mossa a sorpresa di Allegri che però non dà gli effetti sperati. Fa il solletico alla difesa di casa e lascia troppo campo a Brozovic (65′ Dybala 7 – Torna dopo un mese: il suo ingresso in campo sveglia la Juve. Glaciale dal dischetto, firma d’autore nel momento che contava).

Morata 5,5 – Si destreggia bene ma è troppo lontano dalla porta per pungere. Nella ripresa pasticcia sull’imbeccata di Locatelli: ancora una volta a secco ed è un problema per la Juve.

All. Allegri 6 – Dybala e Chiesa mosse della disperazione: il rigore del numero dieci salva una Juventus in difficoltà. Squadra confusa e senza mordente, che reagisce solo ad un passo passo dal baratro. Un punto d’oro per come si era messa: nulla è ancora perduto per lo scudetto.

Arbitro: Mariani 5 – In confusione nel finale di partita e sul rigore: episodio che, a conti fatti, cambia il volto del match.

TABELLINO

INTER-JUVENTUS 1-1

17′ Dzeko (I); 89′ rig Dybala

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella (91′ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (61′ Gagliardini), Perisic (72′ Dumfries); Dzeko, Lautaro Martinez (72′ Sanchez). A disposizione: Cordaz, Radu, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Satriano. Allenatore: Inzaghi

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (65′ Chiesa), McKennie (83′ Arthur), Locatelli (83′ Kaio Jorge), Bernardeschi (18′ Bentancur); Kulusevski (65′ Dybala), Morata. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, de Ligt, Ramsey, Pellegrini, Rugani. Allenatore: Allegri

Arbitro: Mariani (sez. Aprilia)

Ammoniti: Barella (I), Alex Sandro (J), Perisic (I), Chiellini (J)

Espulsi: Inzaghi (I) dalla panchina

Note: recupero 3′ e 5′; spettatori 56.532