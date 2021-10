“Non ne voglio parlare”: il grande rifiuto di Italiano

Italiano non ha risposto alle ultime voci di calciomercato e non solo: ecco le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina in conferenza

La Fiorentina di Italiano cerca il riscatto dopo due sconfitte consecutive in campionato, arrivate contro Napoli e Venezia. Due importanti passi falsi dopo un’ottima partenza che aveva portato la squadra viola in zona Europa. Le ultime vicende extra-campo hanno sicuramente influito sulla Fiorentina.

Tiene sempre banco, infatti, la situazione di Dusan Vlahovic. L’attaccante viola è finito nel mirino dei tifosi nell’ultima trasferta di Venezia ed è reduce da due partite senza gol, dove sono arrivate altrettante sconfitte. Un momento piuttosto difficile che Vincenzo Italiano non ha però voluto commentare in conferenza stampa. Come noto il presidente Commisso ha recentemente annunciato il mancato rinnovo del contratto con l’attaccante serbo, che è in scadenza nel giugno 2023.

Calciomercato Juventus, Italiano su Vlahovic in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza alla vigilia di Fiorentina–Cagliari, il tecnico viola si è espresso così sul serbo, accostato soprattutto alla Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato: “Non voglio più parlare delle vicende personali di Vlahovic. Riguardo le sue prestazioni, dobbiamo cercare di dargli una mano per metterlo in condizione di ricevere più palloni”.

“Bisogna arrivare con più ferocia dentro l’area di rigore. Il guizzo la giocata e l’istinto di far gol che devono avere gli attaccanti è importante. – ha concluso Italiano – Una squadra che gioca con tre attaccanti non può dipendere solo dalla punta“.