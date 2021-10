Inter-Juventus, conferenza Allegri: da Dybala e Rabiot allo scudetto

Inter-Juventus: Massimiliano Allegri presenta il derby d’Italia in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico

Una vigilia diversa da tutte le altre per Inter e Juventus. Domani sera, a San Siro, andrà in scena il derby d’Italia: Massimiliano Allegri presenta il match in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero.

LIVE

MOMENTO – “Come ci arriva domani la squadra lo vediamo domani sera. Sarà una bellissima serata, a San Siro ci saranno circa 60mila spettatori, si ritorna a vivere un ambiente da grandi occasioni. Verrà fuori una bella partita contro due squadre importanti, l’Inter secondo me è ancora la favorita per vincere lo scudetto”.

DECISIVA – “No, lo era di più con la Roma ai fini della classifica. Domani sarà ovviamente importante, un altro passo per la nostra rincorsa, ma non decisiva”.

DYBALA – “Dybala sarà a disposizione. Sta bene, ha fatto due allenamenti con la squadra e sarà a disposizione. Siamo quasi al completo, è importante perché abbiamo ancora un po’ di partita fino alla prossima sosta e abbiamo bisogno di tutti”.

RISULTATO – “Giocare a San Siro, uno stadio imponente, contro l’Inter, soprattutto domani con 60mila persone sarà una bella serata. Ma lo sarà per noi solo con il risultato, perché è quello che conta”.

CHIELLINI E CHIESA – “Non ho ancora deciso la formazione, forse neanche oggi deciderò, più domani mattina. Chiesa anche con lo Zenit ha fatto una buona partita, Chiellini è pronto per giocare ma anche de Ligt, Bonucci e Rugani stanno bene. Quando de Ligt sarà pronto per giocare nel centro-destra allora potrò pensare alla difesa a tre. Ci sarà spazio per tutti”.

RETROSCENA INTER – “In due anni acqua sotto i ponti ne è passata tanta, sono stato accostato a molte squadre. Alla fine ho fatto la scelta della Juventus e sono molto contento”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI