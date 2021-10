Paulo Dybala si è lasciato alle spalle l’infortunio e punta a una maglia titolare per la sfida tra la Juve e l’Inter

L’ennesima disavventura degli ultimi mesi, il furto nella sua abitazione, non ha abbattuto Paulo Dybala, più determinato che mai a tornare ad essere protagonista sul terreno di gioco. L’argentino si è lasciato alle spalle definitivamente l’infortunio che lo obbligò ad abbandonare il campo in lacrime contro la Sampdoria e, come anticipato dalla nostra redazione, continua a puntare il fondamentale match con l’Inter.

Juventus, Dybala titolare con l’Inter? L’argentino scalpita

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Dybala non solo sarà a disposizione di Allegri per il big match tra Juventus e nerazzurri, ma si sente pronto addirittura a partire dal primo minuto. La sosta gli ha fatto benissimo e le sensazioni dopo i primi allenamenti con il resto del gruppo sono ottime.

La scelta sarà del tecnico, reduce da sei vittorie consecutive e altrettanto desideroso di ritrovare la Joya, che ha sempre utilizzato come titolare nei cinque match di Serie A in cui è stata a disposizione quest’anno. Contro la Roma, Dybala è rimasto fuori per prudenza, ma l’argentino scalpita: probabilmente è arrivata anche per lui l’ora di osare.