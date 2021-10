Non solo Dybala, accordo con la Juventus: doppio annuncio in arrivo

Non c’è solamente Dybala vicino al rinnovo, la Juventus ha trovato l’accordo: a breve arriverà l’annuncio ufficiale

Sul campo i bianconeri stanno ritrovando punti e certezze, fuori dal campo la società è al lavoro per aprire un nuovo ciclo vincente. La direzione la indica Massimiliano Allegri, forte di un contratto a lungo termine e della fiducia di Andrea Agnelli.

Fra le prime indicazioni del tecnico livornese ci sono stati i rinnovi di contratto, quelli da fare e quelli che invece possono aspettare. Rientra pienamente nella prima categoria il contratto di Paulo Dybala: come raccontato su queste pagine, entro fine mese arriverà l’annuncio del prolungamento. Oltre alla ‘Joya’, però, c’è un altro giocatore della Juventus pronto a siglare il rinnovo.

Calciomercato Juventus, Cuadrado pronto a rinnovare | L’annuncio dopo Dybala

Massimiliano Allegri sta riuscendo a far performare in maniera positiva giocatori come Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio, verso i quali ha espresso sempre ammirazione e fiducia. Uno dei suoi pupilli che invece non necessitava di essere rivitalizzato è Juan Cuadrado, che si appresta a legarsi nuovamente ai bianconeri. Secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’, il colombiano e la Juventus hanno già trovato l’accordo per il rinnovo di contratto.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Juventus, Dybala scalpita: importanti novità sul rientro

Si tratterà di un prolungamento di un solo anno, con opzione per il secondo. Il ‘Panita’ è a Torino dal 2015 ed è ormai considerato dai tifosi come una vera e propria bandiera. Il quotidiano piemontese rivela anche le tempistiche per l’annuncio del rinnovo: il prolungamento di Cuadrado verrà annunciato dalla Juventus dopo quello di Paulo Dybala. Un doppio annuncio su due dei protagonisti del nuovo ciclo bianconero, sempre nel segno di Massimiliano Allegri.