“Seconda o quinta. Lui è meglio che stia zitto”: Allegri e Mourinho sentenziati

In attesa del derby d’Italia contro l’Inter, si discute delle possibilità di rientrare nella lotta Scudetto per la Juventus di Allegri

Dopo la tre giorni di coppe europee, si torna in campo per la nona giornata del campionato di Serie A. Un turno ricco di grandi sfide, a cominciare da Roma-Napoli per finire, poi, con il derby d’Italia tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Le inseguitrici sperano in un passo falso della capolista Napoli di Luciano Spalletti, contro i giallorossi di José Mourinho, reduci dalla debacle di Conference League contro il Bodo/Glimt, per recuperare terreno. “La Juve è un un alibi per chi arriva secondo, De Laurentiis ne ha fatto un’arma qualche volta – le parole di Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, a ‘Radio Punto Nuovo’ – Inter-Juventus? Non concordo sul fatto che i bianconeri siano più pericolosi, anzi vedo i nerazzurri più avanti. La squadra di Allegri può lottare tra il secondo o quinto posto, non mi sembra attrezzata per vincere. Vedo l’Inter come favorita oggi. Come valore assoluto, Inter e Napoli sono avanti a tutte, le altre hanno più difetti”.

LEGGI ANCHE>>>Inter-Juventus, che notizia per Allegri: recupero top

Disastro Roma: “Mourinho meglio che stia zitto”

Ravezzani, poi, si concentra sul clamoroso 6-1 patito dalla Roma in Conference League contro il Bodo/Glimt: “Ciò che ha detto Mourinho ieri è destabilizzante, avrebbe dovuto stare zitto. Quando ti fai pagare così tanto riesci a sopperire ai limiti della squadra. Se non ci riesci la colpa è tua, non è che la squadra è scarsa. Ha messo rumore ad una piazza che già rumoreggia di suo. Il suo discorso è stato che lui è bravo, gli altri sono pippe e non bisogna prendersela con lui. Non va bene“.