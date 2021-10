Disastro Roma, il colpevole è solo lui

Clamorosa debacle della Roma in Norvegia: nel sondaggio di Calciomercato.it abbiamo chiesto chi è il principale responsabile

Una delle pagine più nere della storia giallorossa in Europa. La sconfitta per 6-1 contro il Bodo/Glimt ha portato in casa Roma tantissimi punti interrogativi. Mourinho si è sfogato al termine del match, ma le domande da porsi sono tante. Chi ha però maggiori responsabilità della clamorosa debacle norvegese?

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Roma, altre brutte notizie per Mourinho: a fortissimo rischio per il Napoli

Calciomercato.it lo ha chiesto su Twitter ai propri follower. E per il 45,7% di loro il principale colpevole è proprio José Mourinho. Per un’alta percentuale di votanti, però, la responsabilità maggiore sarebbe invece dei giocatori, scelti dal 35,1%. Il 12,8% ha invece identificato in Tiago Pinto e nel mercato il principale colpevole di questa situazione, mentre soltanto il 6,4% crede che la colpa più grande sia della proprietà.