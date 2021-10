DIRETTA Conference League, Bodo/Glimt-Roma: segui la cronaca LIVE

Per la terza giornata della fase a gironi della Conference League, la Roma di José Mourinho vola in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt

Torna in campo la Roma, dopo la sconfitta, condita da molte polemiche, patita contro la Juventus di Massimiliano Allegri nell’ultimo turno del campionato di Serie A. Per la terza giornata della fase a gironi della Conference League, trasferta norvegese per i capitolini.

Priva dell’infortunato Nicolò Zaniolo, la squadra di José Mourinho si presenta all’appuntamento a punteggio pieno e in vetta alla classifica, dopo aver battuto il CSKA Sofia e lo Zorya. Di contro, il Bodo/Glimt di Kjetil Knutsen, ha pareggiato contro i bulgari nell’ultimo turno, mentre ha battuto gli ucraini tra le mura amiche all’esordio della competizione europea. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Aspmyra Stadion’ di Bodo.

FORMAZIONI UFFICIALI BODO/GLIMT-ROMA

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. All. Knutsen

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Darboe; Perez, Villar, El Shaarawy; B. Mayoral. All. Mourinho

CLASSIFICA GRUPPO C: Roma 6 punti; Bodo/Glimt 4; CSKA Sofia 1; Zorya 0