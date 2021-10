Roma, altre brutte notizie per Mourinho: a fortissimo rischio per il Napoli

La Roma è tornata in campo per preparare la partita con il Napoli di domenica

Dopo la disfatta norvegese col Bodo/Glimt, la Roma è chiamata a una reazione immediata già dal big match di domenica alle 18 contro il Napoli. Dopo le sconfitte con Lazio e Juventus, Mourinho è quasi obbligato a fare risultato contro la squadra più in forma del campionato, per allontanare i fantasmi fonsechiani degli scontri diretti.

In Conference League il portoghese ha schierato nove seconde linee, con i risultati che tutti hanno visto in campo e non solo. Nella conferenza prepartita, mercoledì sera, ha parlato delle condizioni di Rick Karsdorp e Nicolò Zaniolo che erano out per la trasferta al Polo Nord. “Ce la possono fare per il Napoli, ma oggi non potevamo rischiare soprattutto per la loro storia clinica”, aveva rassicurato Mourinho.

Roma, Zaniolo lavora a parte a due giorni dal Napoli

Al momento, però, il campo non gli sta dando ragione. Oggi la Roma è tornata ad allenarsi, nella consueta gestione postpartita. A parte hanno lavorato, come prevedibile, sia Smalling che Spinazzola – i due lungodegenti -, ma anche Nicolò Zaniolo. Il numero 22 è uscito dalla partita contro la Juventus con una lieve distorsione al ginocchio, che per fortuna non ha interessato i legamenti. Incubo sventato, ma a due giorni dalla partita non è ancora tornato in gruppo. Un segnale decisamente negativo sulla sua presenza in campo domenica contro l’ex Spalletti. Se Karsdorp sembra destinato a esserci, Zaniolo invece rischia parecchio. Mourinho non si fida di nessuna delle sue riserve, ma mandare in campo il classe ’99 sarebbe almeno avventato, per non dire irresponsabile.