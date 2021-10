Jose Mourinho ha commentato la sconfitta umiliante contro il Bodo/Glimt

Jose Mourinho si presenta davanti alle telecamere dopo la sconfitta umiliante contro il Bodo/Glimt per 6-1 in Conference League. Lo Special One commenta a ‘Sky Sport’ la prestazione pessima della sua squadra, che costa anche il sorpasso dei norvegesi in classifica. Ma soprattutto il portoghese torna a sottolineare l’inadeguatezza della panchina.

“Responsabilità mia, sono io che ho deciso di giocare con questa squadra. Ovviamente ho fatto le scelte con buone intenzioni: dare opportunità di giocare a gente che lavora tanto e anche per far riposare gente che gioca praticamente sempre in un campo di erba sintetica. Abbiamo perso – dice Mourinho – contro una squadra che ha più qualità di noi, parlo di quella che ha iniziato la partita”.

Il portoghese continua, rincarando la dose e – sostanzialmente – sparando ancora a zero sulle seconde linee: “Se potessi giocare sempre con gli stessi, lo farei. Ma è un grande rischio perché abbiamo una differenza significativa di qualità tra un gruppo e l’altro. Ho deciso di fare questi cambi, sapevo i limiti di alcuni dei nostri calciatori. Non è niente di nuovo, ma mi aspettavo di più. Lascerà sicuramente una ferita, però ho parlato già con i giocatori, sono stato onesto con tutti. Siamo una bella famiglia, molto forte dal punto di vista dell’empatia e dell’amicizia. Lo sapevo che abbiamo tanti limiti. Una cosa sono i 12-13 titolari, un’altra cosa sono gli altri. La cosa positiva è che ora forse non mi chiederete più perché giocano sempre gli sessi”.

“La nostra squadra principale sta giocando bene e domenica andremo con questa mentalità contro il Napoli, anche se con il peso di una sconfitta storica”. E su cosa direbbe ai Friedkin: “Darei una spiegazione normale, con le cose che ho detto già in privato anche prima del 6-1. Cercherò di fare il più possibile di non far uscire all’esterno le cose che ci diciamo tra noi”. Poi Mourinho ha continuato in conferenza: “Ho sopravvalutato la qualità dei miei. Solbakken sembrava andasse in Moto Gp e i nostri in bicicletta. La prossima partita a Roma, Mancini e Vina lo aspettano”