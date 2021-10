Inter-Juventus, che notizia per Allegri: recupero top

Reduce da quattro 1-0 consecutivi, la Juventus punta anche l’Inter con fiducia rinnovata e un recupero fondamentale

La Juventus comincia a ingranare, se non altro almeno nei risultati. Questo hanno detto le ultime quattro partite giocate dai bianconeri, finite tutte 1-0 in favore della squadra di Allegri. Chelsea, Torino, Roma e Zenit sono cadute di misura, restituendo alla Juve un po’ di fiducia. Anche se la prestazione, o il bel gioco, per il momento ancora latitano e lo stesso mister lo ha candidamente ammesso.

Poco male, per arrivare al bel gioco serve prima ritrovare fiducia, serenità di classifica. E proprio su questo sta lavorando Max Allegri, che però spera anche di recuperare qualche pedina fondamentale. Arthur e Ramsey sono stati assenti a lungo, idem Morata e Dybala la cui assenza è comunque pesata a livello di qualità.

Inter-Juventus, Dybala completamente in gruppo: Allegri esulta

Ora c’è una delle sfide più sentite della nostra Serie A, il ‘derby d’Italia’ tra Inter e Juventus, che dopo il ko nerazzurro con la Lazio sono divise da soli tre punti. Per i bianconeri la squadra di Inzaghi è a portata di aggancio, anche se probabilmente – a ‘San Siro’ – partono da sfavoriti. Allegri però comincia a ritrovare pezzi, può ruotare giocatori e avere alternative. L’ultima buonissima notizia, forse quella più attesa, è arrivata dall’allenamento di oggi: Paulo Dybala ha svolto l’intera seduta con il gruppo, come confermato dal reporto del club.

La Joya, dopo aver saltato la Roma, è sostanzialmente da considerarsi recuperato, anche se come ovvio sarà da valutare la sua tenuta. Ma senza dubbio avere o meno il numero 10 anche per mezz’ora, cambia tantissimo. “Questa mattina il gruppo si è concentrato sulla costruzione della manovra e coloro che non hanno giocato mercoledì sera hanno chiuso l’allenamento odierno con una partitella su campo allungato”, si legge sulla nota ufficiale della Juventus. Domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri, seguita dalla rifinitura nel pomeriggio.