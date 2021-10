Luis Alberto ci ricasca: il like riapre il mercato, Juve e Inter all’assalto

La Lazio è reduce da due buonissime prestazioni, ma un big resta scontento: arriva anche l’uscita sui social

La Lazio ha vissuto un avvio di stagione decisamente altalenante, con una classifica non esaltante ma che la tiene attaccata al treno Champions League, anche se la vetta è già lontanissima. L’obiettivo della squadra di Sarri resta comunque l’Europa dei grandi, un obiettivo – guardando i numeri e ovviamente le tante partite ancora da giocare – largamente alla portata.

In Europa League la situazione del girone non è rosea, ma comunque è ancora tutto in gioco. Certo, lo 0-0 di ieri col Marsiglia è un peccato vista la buonissima prestazione e le tante occasioni create e sprecate. Mai più Bologna è l’imperativo della Lazio, a partire dalla trasferta di Verona. La vittoria con l’Inter può dare uno slancio di fiducia, ma comunque sono ancora da risolvere diverse situazioni interne. Su tutti Luis Alberto, che in questa stagione non sembra essere un titolare fisso per Maurizio Sarri.

Luis Alberto contro Sarri, il like ‘galeotto’ può riaprire il mercato: Inter, Juve e Milan sperano

Lo spagnolo è partito dalla panchina in alcune occasioni, vedi anche la sfida all’Inter che ha visto in campo dall’inizio Basic. Anche con l’OM il 10 è entrato a gara in corso, non chiaro se un’appendice della frattura estiva poi teoricamente risanata. Sarri, però, ha pubblicamente ammesso che ad ora Luis Alberto e Milinkovic-Savic non possono giocare insieme, o comunque solo in alcuni momenti della partita e con determinati ritmi. Tutto il contrario di Simone Inzaghi, che invece proprio su loro due ha costruito le sue fortune. E anche i tifosi non hanno preso benissimo l’uscita di Sarri su questo aspetto tattico, che quindi sacrifica l’ex Liverpool in panchina. Che ovviamente non è contento del suo utilizzo e sui social lo ha pure esternato, anche se in maniera non totalmente diretta.

Luis Alberto, infatti, su Twitter ha cliccato ‘like’ su un cinguettio di un tifoso che riportava proprio le parole di Sarri sull’impossibilità di vedere lui e Milinkovic-Savic insieme, confrontandolo con Inzaghi e dando la colpa proprio al tecnico biancoceleste. Un pensiero, evidentemente, che ha riscosso il gradimento dello spagnolo. E nell’epoca dei social tutto risulta e appare, compreso questo like galeotto. Chissà come prenderanno Lotito, Tare e Sarri l’ennesima uscita negativa del loro numero 10. Di sicuro anche in chiave calciomercato può essere una vicenda più che interessante per le big del nostro campionato. Inter, Juventus e Milan verosimilmente farebbero carte false per un giocatore che ha già mostrato di essere decisivo in ogni partita, che porta gol e assist, e che magari potrebbe arrivare per una cifra non eccessiva vista la situazione con la Lazio.