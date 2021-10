Inter, il retroscena di mercato su Milinkovic-Savic: il gioiello serbo della Lazio è da sempre un pallino di Ausilio e Marotta

Non è un mistero il ‘debole’ della dirigenza dell’Inter per Sergej Milinkovic-Savic, avversario spesso indigesto ai nerazzurri come successo anche nell’ultimo match dell’Olimpico che ha visto il successo della Lazio.

Il centrocampista serbo e pilastro dei biancocelesti è un pallino di vecchia data del Ds interista Ausilio, oltre all’Ad Marotta che tentò l’assalto anche ai tempi della Juventus. Un profilo da sempre apprezzato quindi dalle parti di Appiano Gentile, come confermato inoltre ad un ex dirigente della società meneghina.

Retroscena Sabatini: “Potevamo prendere Milinkovic all’Inter”

L’Inter in passato ha tentato un vero e proprio assalto a Milinkovic: il retroscena arriva direttamente dalle parole di Walter Sabatini. L’ex uomo mercato dell’area tecnica di Suning e dell’Inter lo ha rivelato a ‘Back to the Football’ su Facebook: “La Lazio poteva vendere 4-5 anni fa Milinkovic-Savic a 50-60 milioni di euro. C’è stato un momento in cui abbiamo tentato di prenderlo all’Inter: c’era stata una richiesta fatta non direttamente da Tare e Lotito, ma dal procuratore e si parlava di quella cifra. Ma quella cifra la Lazio non l’avrebbe presa e sono stati bravi: rifiutare 50-60 milioni per un giocatore ci vuole un discreto coraggio”.