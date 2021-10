Nuovo sorpasso per Milinkovic | Maxi scambio in Serie A

Milinkovic-Savic fa sempre gola a tutte le big italiane e non solo. Tra queste spicca sempre la Juventus e spunta un maxi scambio

Passano gli anni e gli allenatori in casa Lazio ma il leader tecnico del centrocampo resta sempre e comunque Sergej Milinkovic-Savic. Il possente centrocampista serbo è da anni sulla cresta dell’onda, ed è stato spesso e volentieri accostato a diverse big italiane ed europee. Lotito però ha sempre alzato un muro di milioni, quelli richiesti per il cartellino, che hanno ‘spaventato’ le pretendenti, tra cui anche Inter e Juventus. Questa volta però il futuro di Milinkovic-Savic è ancora tutto da scrivere, visto anche un inizio di stagione a corrente alternata. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Raiola ‘stuzzica’ Juve, Milan e Roma: nuova tentazione a costo zero

LEGGI ANCHE >>> Caso Mbappe, fuoco e fiamme: “Mancanza di rispetto intollerabile”

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Calciomercato, la Juventus ci prova con un maxi scambio: idea per Milinkovic-Savic

Il destino del serbo andrà attentamente esplorato nei prossimi mesi e nelle prossime sessioni di calciomercato. In particolare potrebbe tornare alla carica la Juventus, sua grande estimatrice da tempo. Si tratta di un eventuale affare di non semplice realizzazione, ma secondo quanto sottolineato da ‘Calciomercatoweb.it’, i bianconeri potrebbero provarci con un maxi scambio che coinvolgerebbe i cartellini di Weston McKennie, valutato sui 30 milioni e Luca Pellegrini, che si assesta sui 15. Si tratta però di due profili che insieme non riuscirebbero a colmare la distanza con la richiesta da almeno 70/75 milioni di euro di Lotito per il proprio centrocampista. Servirebbe anche una parte cash da 30 milioni per provare a dare l’assalto a Milinkovic.