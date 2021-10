Caso Mbappe, fuoco e fiamme: “Mancanza di rispetto intollerabile”

Si arricchisce sempre di nuovi capitoli estremamente interessanti il caso Mbappe, rimasto al PSG ma voglioso di giocare col Real Madrid. Interviene Leonardo

Nuovo capitolo e storie tese tra Real Madrid e Paris Saint Germain con al centro il nome di Kylian Mbappe che nelle scorse ore era uscito allo scoperto, esattamente come Florentino Perez che ha dichiarato che “a gennaio ci saranno novità”. Affermazioni queste che non sono passate inosservate sotto la Torre Eiffel, e che hanno suscitato la reazione forte di Leonardo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il ds del club parigino tramite ‘L’Equipe’ sottolinea: “Solo l’ennesima mancanza di rispetto verso il Psg e Mbappé. Prima un giocatore del Real (Benzema, ndr), poi l’allenatore e ora il presidente parlano di Kylian come fosse uno di loro. È una mancanza di rispetto che non si può tollerare. Vorrei ricordare a Florentino che il mercato è chiuso, che una stagione è in corso. Ci sono delle partite da giocare e il Real Madrid non può continuare a comportarsi così. Che la smettesse. Kylian è un giocatore del Psg e il rapporto andrà avanti“.