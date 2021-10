Calciomercato Juventus, addio scritto: Raiola lo porta in Spagna

Paul Pogba è pronto a lasciare il Psg al termine della stagione. Mino Raiola lo avrebbe proposto al Real Madrid. Juventus sempre più lontana

Paul Pogba è uno di calciatori più importanti che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Senza rinnovo, il centrocampista potrà legarsi ad un’altra squadra, già col nuovo anno. Le trattative per il prolungamento, con il Manchester United, stanno andando avanti ormai da tempo ma nessuna fumata bianca. Trattare con Mino Raiola è difficile per tutti, anche per un club come quello inglese. I Red Devils, stando alle ultime news, avrebbero dato un’ultimatum a Pogba, volendo una risposta sul rinnovo, entro Natale.

Il futuro del centrocampista, che continua ad essere in orbita Juventus, sembra davvero poter essere lontano dall’Inghilterra. il ‘Daily Express’ riporta che la volontà del calciatore sarebbe quella di confrontarsi in un altro campionato. Dopo Italia e Inghilterra, potrebbe dunque esserci la Spagna. Raiola – si legge – lo avrebbe già proposto al Real Madrid, ma attenzione comunque al Psg. Sembra tagliata fuori, almeno per il momento, dunque il club bianconero.