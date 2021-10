Felipe Anderson è stato male: tutta colpa di Lazio-Inter

Felipe Anderson, prima del match tra la Lazio e il Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa di quanto accaduto contro l’Inter

Alla vigilia del match di Europa League tra la sua Lazio e il Marsiglia, Felipe Anderson è tornato sulle polemiche derivanti dalla gara contro l’Inter. Il fantasista offensivo ha parlato in conferenza stampa: “Sono uscito dispiaciuto dalla partita perché nella mia carriera non ho mai fatto polemiche e mi sono sempre comportato in modo giusto, sono dispiaciuto per quello che ho visto. Sono stato un po’ male per due giorni, però ho analizzato tutto e penso che abbiamo fatto la cosa giusta”.

Lazio-Inter, retroscena di Felipe Anderson dopo le polemiche

Felipe Anderson ha proseguito la sua disamina: “Noi in campo, sin da piccoli, giochiamo e siamo sempre pronti a fermare il gioco. Tutti i calciatori vogliono aiutare quando qualcuno sta male. Ma con l’Inter abbiamo capito che non serviva fermarsi. Se si guarda bene il video loro non si sono fermati. Noi ora proseguiamo a testa alta perché abbiamo fatto la scelta giusta”.