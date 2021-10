Calciomercato Napoli, Giuntoli avvisa l’Inter | L’annuncio su Insigne

Annuncio di Giuntoli sul rinnovo di Insigne. Il messaggio al capitano azzurro e all’Inter

Tiene sempre banco in casa Napoli la situazione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. Come raccontato da Calciomercato.it, l’incontro di ieri tra Vincenzo Pisacane e Piero Ausilio c’è stato, ma si è trattato di un semplice saluto tra buoni amici.

Del futuro del capitano azzurro è tornato a parlare il direttore sportivo del club, Cristiano Giuntoli, nel pre-partita di Napoli-Legia Varsavia. La squadra di Spalletti è chiamata a rincorrere in Europa League e cerca la prima vittoria del girone. Ecco le dichiarazioni di Giuntoli.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | “Ma stiamo scherzando?”: Insigne e la richiesta che non va giù

Calciomercato Napoli, l’annuncio di Giuntoli sul rinnovo di Insigne

A ‘Sky Sport’, Cristiano Giuntoli ha parlato così del rinnovo del capitano azzurro: “Il club ha i suoi parametri. Noi vogliamo che rimanga con noi, lui sicuramente anche, da buon napoletano. Stiamo parlando con il suo agente”.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Top e Flop delle italiane in Champions League: RIVEDI LA DIRETTA!

“Non ci faremo turbare da vari discorsi – ha concluso Giuntoli – Se Pisacane fosse andato all’Inter per Lorenzo l’avrebbe fatto in altro modo, in maniera più delicata e non così alla luce del sole. Evidentemente è andato per altro”. Il dirigente azzurro manda un messaggio al capitano, e indirettamente anche all’Inter. Staremo a vedere.