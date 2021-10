CMIT TV | “Ma stiamo scherzando?”: Insigne e la richiesta che non va giù

Ieri l’incontro tra l’Inter e l’agente di Lorenzo Insigne, la situazione con il Napoli vista da Fabrizio Biasin intervenuto su CMIT TV

Dopo l’incontro di ieri tra l’Inter e l’agente di Lorenzo Insigne, tiene banco il nome del capitano del Napoli in ottica nerazzurra. Come raccontato da Calciomercato.it, si è trattato di un semplice saluto tra buoni amici con il 24 azzurro che piace molto in Premier League che potrebbe rappresentare la vera ‘minaccia’ per il rinnovo.

A parlare di Insigne, intervenuto alla CMIT TV, anche Fabrizio Biasin che sull’ipotesi Inter ha affermato: “Se ne parla a partire dalla stagione eventualmente. Ausilio incontra decine di agenti di calciatori. Sono incontri di cortesia, non c’è nulla di concreto. Ovviamente Insigne a zero interessa a qualsiasi squadra, ma un conto è dire mi interessa a zero, un altro è dire facciamo di tutto per prenderlo. L mia sensazione è che Insigne resterà a Napoli”.

Calciomercato Inter, Biasin su Insigne: “Resterà a Napoli”

Sulle indiscrezioni di una richiesta di un bonus alla firma, Biasin è duro: “Chiamiamolo con un altro nome: ricatto. Ma perché devo dare un bonus alla firma e poi tu a scadenza di contratto puoi andartene gratis, ma stiamo scherzando?” Un ragionamento che non è isolato ad Insigne considerato che il bonus alla firma sta diventando una pratica diffusa. Tornando all’attaccante partenopeo, il suo futuro sarà deciso nei prossimi mesi.

Rispetto al gelo estivo tra De Laurentiis e il suo agente, la situazione è più fluida con il recente incontro avvenuto a Napoli, ma per una offerta concreta si attende di vedere la formazione di Spalletti consolidata in zona Champions. Il tutto mentre in Inghilterra gli interessi non mancano: non acceso quello del Manchester United che in attacco ha un’ampia varietà di scelta, più forti le sirene che arrivano da Londra, senza dimenticare il possibile inserimento del Newcastle.