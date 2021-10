CMIT TV | Top e Flop delle italiane in Champions League: segui la diretta!

Nuovo appuntamento alle 14 su CMIT TV con lo Speciale sui top e flop della Champions: diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it

La CMIT TV parte con un nuovo appuntamento deciso dai tifosi: voteremo i migliori e i peggiori delle italiane in Champions League. Analisi dei top e flop di Juventus, Inter, Milan e Atalana in Europa, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch. Sempre con aggiornamenti legati al campo e al calciomercato, con le ultime sulle partite di questa sera.

Conduce Fabio Tarantino, affiancato dal nostro Alessio Lento. Inoltre avremo con noi anche Fabrizio Biasin e Maurizio Russo. Come ospite ci sarà Nicola Amoruso.