Occasione per Maldini, il bomber vuole solamente il Milan

Maldini è alla ricerca di un attaccante per il dopo Ibrahimovic e potrebbe cogliere un’occasione: il giocatore vuole solo il Milan

I rossoneri sono consapevoli dello stato in cui galleggia Zlatan Ibrahimovic. La sua tenuta fisica è molto fragile e la possibilità che decida di ritirarsi alla fine della stagione esiste. Anche Olivier Giroud ha i suoi anni e, per questo, Paolo Maldini è alla ricerca del bomber del futuro.

Come raccontato su queste pagine, il Milan ha osservato Julian Alvarez nei giorni scorsi. L’attaccante del River Plate non è l’unico sulla lista di Maldini e Massara ed oltre ai giovani talenti ci sono anche le possibili occasioni: in primis, c’è il ‘Gallo’ Belotti.

Calciomercato Milan, Belotti pronto a lasciare il Torino | Vuole i rossoneri

Secondo quanto rivelato da ‘TuttoSport’, Andrea Belotti starebbe facendo muro ad ogni proposta di rinnovo con il Torino, che rischia seriamente di perderlo a zero a fine stagione. Ecco, quindi, che i granata potrebbero decidere di cederlo già nel mercato di gennaio per monetizzare il più possibile. L’attaccante della Nazionale, in questo senso, avrebbe anche una destinazione preferita.

Belotti non ha mai nascosto la propria fede per i colori rossoneri, di cui è tifoso da quando era bambino. Il capitano granata darebbe la priorità assoluta al Milan, anche al costo di guadagnare meno rispetto ad altre destinazioni. E, allora, Paolo Maldini potrebbe valutare in maniera seria di cogliere questa occasione e regalare il ‘Gallo’ a Stefano Pioli.

La rottura di Belotti con Urbano Cairo sembra essere totale ed i buoni rapporti presenti tra i granata e il club meneghino, come dimostrato dall’operazione Pobega, potrebbero fare la differenza. Una possibile occasione si potrebbe quindi tramutare in realtà, magari già nel mercato di gennaio.