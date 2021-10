CMIT TV | Caso Kessie: “Il Milan può scegliere di metterlo in tribuna”

Il Milan deve fare i conti con il caso Kessie con il rinnovo sempre più lontano: l’ipotesi di terminare la stagione in tribuna

Il Milan fa i conti con il caso Kessie. Dopo Calhanoglu e Donnarumma, il club rossonero rischia di perdere a zero un altro pilastro della squadra di Pioli. Per il centrocampista ivoriano la trattativa per il rinnovo non si sblocca ed un addio a fine campionato sembra un’ipotesi sempre più concreta. Resta così da capire quel che farà la società con un calciatore che nelle ultime settimane sta dimostrando di soffrire la situazione con prestazioni non sempre all’altezza. Ne ha parlato anche Daniele Garbo a CMIT TV. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, Garbo su rinnovo Kessie: “Si va verso l’addio”

Il giornalista ha detto la sua sul rinnovo di Kessie: “Credo si stia andando verso l’addio a fine stagione. Leggevo in chat qualcuno che diceva di non farlo allenare e metterlo in tribuna. Il Milan è obbligato a farlo allenatore, però potrebbe scegliere di mandarlo in tribuna”.