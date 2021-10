Niente Milan, nel suo futuro c’è la Bundesliga

Finito nel mirino del Milan in estate, il futuro di Randal Kolo Muani potrebbe essere in Germania: su di lui c’è l’Eintracht Francoforte

Sempre vigile sul mercato francese, tra i nomi seguiti con maggiore interesse in casa Milan c’è quello di Randal Kolo Muani. Attaccante del Nantes, classe 1998, Muani è un profilo gradito in casa rossonera. Già in estate si è parlato di lui come ipotesi per l’attacco meneghino, considerata la giovane età, il prezzo tutt’altro che elevato e la capacità del ragazzo di origini congolesi di giocare sia come prima punta che come esterno d’attacco.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma risponde ai fischi: la ‘promessa’ ai tifosi del Milan

Dalla Francia però sono sicuri, nel futuro del giocatore, il cui contratto è in scadenza nel 2022, ci sarà la Bundesliga. Stando a quanto riferito da ‘Le 10 Sport’, in pole position ci sarebbe l’Eintracht Francoforte. Lo stesso giocatore spingerebbe per un trasferimento in Germania e il club di Francoforte sarebbe il favorito. Difficile dunque che il ragazzo, che fino ad ora ha siglato due gol e confezionato due assist in otto gare di Ligue 1, possa approdare a Milano, a meno di possibili colpi di scena.