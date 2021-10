Donnarumma risponde ai fischi: la ‘promessa’ ai tifosi del Milan

Donnarumma stasera a ‘Le Iene’ torna sui fischi di San Siro, il portiere vuole la pace con i tifosi del Milan e fa una ‘promessa’

La settimana appena trascorsa è stata segnata dagli impegni della Nazionale in Nations League e dai violenti fischi di San Siro piovuti su Donnarumma durante Italia-Spagna. I tifosi del Milan non hanno dimenticato l’addio del portiere e lo hanno contestato in maniera rumorosa. Un clima pesante, che ‘Le Iene’ hanno provato a stemperare con una intervista all’estremo difensore che andrà in onda questa sera, dalle ore 21.20 circa, su ‘Italia 1’.

Donnarumma: “Dispiace per i fischi, ai tifosi del Milan vorrò sempre bene”

Con Alessandro Onnis, l’attuale portiere del Psg commenterà l’accaduto. “Sono un po’ triste, ho passato otto anni al Milan – le sue dichiarazioni – Mi dispiace per i fischi, sono cresciuto qui e sono sempre stato tifoso milanista. Ai tifosi del Milan vorrò sempre bene”. L’inviato poi convincerà Donnarumma a farsi apporre una figura trasferibile con lo stemma del Diavolo e gli strapperà la ‘promessa’ di un tatuaggio definitivo una volta rientrato a Parigi.