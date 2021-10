Da Pogba a van de Beek e Azmoun: calciomercato protagonista nelle due sfide di Champions delle italiane, Zenit-Juventus e Manchester United-Atalanta

Al sapore di mercato saranno senz’altro le sfide di Champions di questa sera, in particolare quelle delle due italiane: Zenit-Juventus e Manchester United-Atalanta. Questo perché, come si usa dire a ragion veduta, è sempre calciomercato. Quello che ci dà da mangiare e ci fa gasare, non solo a noi addetti ai lavori ma anche a tanti appassionati, è in effetti continuamente al centro di tutto. Delle nostre vite, del football anche quando il protagonista dovrebbe essere in teoria solo il campo.

Quello con lo Zenit sarà una sorta di match-ball per Bonucci e compagni, in testa al Girone H a punteggio pieno dopo le prime due giornate: una vittoria in Russia vorrebbe dire un piede e mezzo agli ottavi. Allegri ritrova de Ligt, che partirà titolare proprio come Alex Sandro e Morata: affianco allo spagnolo Federico Chiesa. Di fronte i bianconeri si troveranno una squadra reduce da due ko consecutivi in campionato e a cui potrebbe bastare anche un pareggio per tenere viva qualche speranza di accesso agli ottavi: Malcom, Azmoun, in ballottaggio con Dzyuba, e Claudinho dovrebbero comporre il tridente offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT-JUVE

ZENIT (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudinho. All.: Semak

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Arthur, McKennie; Bernardeschi, Morata, Chiesa. All.: Allegri

ARBITRO: Scharer (Svizzera)

VAR: Dankert

DOVE VEDERE ZENIT-JUVE

L’incontro Zenit-Juve, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions, sarà trasmesso in diretta da Amazon Prime a partire delle ore 21. Diretta testuale qui su Calciomercato.it

Calciomercato Juventus, riecco Azmoun: ‘occasione’ a costo zero

Uno dei calciatori più attesi di Zenit-Juventus, seppur la sua presenza dal primo minuto non sia del tutto certa, è senz’altro Sardar Azmoun. Il 26enne iraniano è, insieme a Erokhin, il miglior marcatore della squadra di Semak con 6 gol all’attivo considerate tutte le competizioni. Ma pure una concreta ‘occasione’ di mercato, visto che il suo contratto scade a giugno 2022. Nella passata estate venne proposto a Cherubini e soci da Fali Ramadani, al tempo suo agente (ora il suo entourage vede in testa il papà), ed è stato per un breve periodo obiettivo della Roma di Mourinho. Sicuramente verrà riproposto in Serie A, magari proprio alla stessa Juve alla quale potrebbe far comodo un attaccante di scorta come Azmoun, il quale ‘sogna’ da tempo di trasferirsi in Italia.

L’Atalanta proverà invece l’impresa a ‘Old Trafford’. Con un successo contro il Manchester United gli orobici rimarrebbero in testa al Girone F, con un pareggio quantomeno davanti ai ‘Red Devils’ di Cristiano Ronaldo e di un Solskjaer costantemente in bilico. Gasperini sembra orientato a confermare Pasalic sulla trequarti: Malinovskyi vicino al croato e Zapata, che un po’ ha riposato nell’ultimo turno di campionato, come unica punta. A centrocampo quasi certa la conferma di Koopmeiners. Dall’altra parte lo United sarà obbligato alla vittoria per riscattare la battuta d’arresto col Leicester e non mettersi a serio rischio eliminazione: Greenwood, Bruno Fernandes e CR7 il terzetto che dovrebbe agire a supporto di Rashford.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-ATALANTA

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire, L. Shaw; McTominay, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo; Rashford. All.: Solskjaer.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata. All.: Gasperini

ARBITRO: Marciniak (Polonia)

VAR: Kwiatkowski

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-ATALANTA

Manchester United-Atalanta comincerà alle ore 21 e sarà visibile su ‘Sky Sport Uno’, ‘Sky Sport 252′, Sky Sport 4K’ e ‘Mediaset Infinity’. Diretta testuale su Calciomercato.it.

Da Pogba a van de Beek: i protagonisti del calciomercato in Manchester United-Atalanta

In chiave mercato il nome top di Manchester United-Atalanta non può che essere Paul Pogba. Il francese ha il contratto in scadenza, coi prossimi mesi che faranno luce sul suo futuro. Non si può ancora escludere del tutto un suo rinnovo, ma ad oggi le percentuali di un divorzio a zero (un’altra volta!) restano molto alte. Un mesetto fa Raiola ha aperto al grande ritorno alla Juventus, ma club come Psg, Barcellona e Real Madrid hanno al momento possibilità economiche maggiori dei bianconeri. Lo svedese Lindelof, vecchio obiettivo dei bianconeri, l’ex Milan Dalot, naturalmente Cavani e Donny van de Beek gli altri ‘Red Devils’ il cui futuro potrebbe essere (di nuovo, nel caso ci fossero le condizioni giuste) nel nostro massimo campionato