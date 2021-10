La Lazio reagisce subito dopo il brutto gesto: sospensione UFFICIALE

La Lazio non resta con le mani in mano dopo il filmato che è circolato nelle scorse ore. Provvedimenti immediati da parte del club biancoceleste

La Lazio è investita da un nuovo caso che fa discutere non poco negli ambienti biancocelesti e in generale in tutt’Italia. Protagonista è Juan Bernabè, 52enne che è conosciuto come falconiere della Lazio. È, quindi, colui che si prende cura dell’aquila Olympia, ma stavolta è entrato in evidenza nel mondo dei social e non solo, per un episodio decisamente negativo dopo quanto successo in Lazio-Inter.

Il suo saluto romano davanti al pubblico della Tribuna Tevere insieme all’urlo “Duce, duce” è, infatti, diventato ben presto virale su Twitter e sui social. Un avvenimento che ha costretto la Lazio a una reazione immediata per distaccarsi dal comportamento del falconiere. La decisione dei biancocelesti non fa sconti.

La Lazio e il provvedimento verso Juan Bernabè: c’è la sospensione

La Lazio ha pubblicato, infatti, una nota ufficiale sul suo sito. Ecco di seguito il fulcro centrale, dopo che i biancocelesti hanno provveduto a precisare la loro distanza da questi comportamenti: “Appresa l’esistenza del video che ritrae Juan Bernabè (non tesserato e dipendente di una società esterna alla Lazio) in atteggiamenti che offendono la Società, i tifosi e i valori ai quali la comunità si ispira, sono stati presi provvedimenti nei confronti della società finalizzati all’immediata sospensione dal servizio della persona interessata e all’eventuale risoluzione dei contratti in essere”.